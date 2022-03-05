Спорят даже из-за кастрюли: в РФ паника после объявления закрытия IKEA (видео)

IKEA не будет работать в РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

В России – паника. После того как компания IKEA объявила о прекращении работы в РФ, люди начали бежать в магазины и все скупать, пока их еще не закрыли. Некоторые даже спорили из-за товара.

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Недавно шведская компания IKEA заявила, что прекращает работу своих магазинов на территории России. Такое решение было принято из-за агрессии РФ против Украины.

Из-за закрытия магазинов люди начали раскупать весь товар в IKEA. Некоторые даже не могли поделить кастрюлю.

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В магазинах РФ начали ограничивать продажу продуктов

В России торговая сеть "Ашан" ограничилав своих магазинах продажа муки и сахара. Это связано с высоким спросом на продукты.

"Компания пошла на такой шаг из-за роста спроса. В "Ашане" утверждают, что запасов достаточно, а ограничения нужны, чтобы товары были на полках", – говорится в сообщении интернет-издания "Медуза".

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