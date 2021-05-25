Девушку Протасевича арестовали в Беларуси на два месяца

Софию Сапегу уже допросили – ее адвокат рассказал о местонахождении и временной мере пресечения девушки

София Сапега / Фото: Reuters

Задержанная в Минске девушка белорусского журналиста и оппозиционного активиста Романа Протасевича София Сапега помещена под стражу на два месяца. Ранее она была задержана на 72 часа.

Об этом сообщает РБК.

25 мая адвокат россиянки Александр Филанович заявил, что на данный момент девушке предъявлено подозрение в совершении уголовного преступления.

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В чем именно ее обвиняют, Филанович не сказал из-за подписки о неразглашении, однако раньше стало известно, что ее подозревают в "совершении преступлений в августе-сентябре 2020 года".

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По словам ее родителей, девушка находилась в Беларуси в августе, но покинула страну 11-12 августа.

Сейчас София Сапега находится в СИЗО КГБ.

Напомним, что 23 мая белорусские власти под предлогом угрозы теракта на борту принудительно посадили в Минске авиалайнер Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс, на котором летели Протасевич и Сапега. В ответ на это многие страны и авиакомпании отказались летать через воздушное пространство Беларуси.

Больше о Софии Сапеге читайте в материале "Через неделю собиралась защищать диплом в Вильнюсе. Что известно о девушке Протасевича, задержанной в Минске".

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