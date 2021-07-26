Экстренная посадка самолета "Белавиа" в России. Что стало причиной

Лайнер Boeing 737 подал сигнал бедствия в полете и приземлился в Домодедово

Срочная новость / Фото: Сегодня

Стало известно, что самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", который летел из Минска в Анталью, совершил экстренную посадку в российском аэропорту из-за срабатывания датчика неисправности давления. Такую причину озвучили в экстренных службах.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Самолет приземлился в Домодедово в 12:05 по московскому времени. На его борту находится 207 человек, включая всех пассажиров и членов экипажа.

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Напомним, что утром 26 июля лайнер Boeing 737 авиакомпании "Белавиа" подал сигнал бедствия в полете. Спустя час после вылета экипаж воздушного судна сообщил об экстренной ситуации и запросил у диспетчеров аэропорта в Воронежской области экстренную посадку. Но, позже самолет снова изменил траекторию движения и направился на посадку в московский аэропорт.

Ранее мы писали о том, что в России на Камчатке неожиданно пропал самолет Ан-26 с пассажирами на борту. Тогда нашли тела девяти погибших при крушении самолета Ан-26.

Как сообщали новости "Сегодня", за последние пару лет это далеко не первый инцидент с самолетами в РФ. Ранее пассажирский самолет экстренно сел на кукурузное поле из-за проблем с двигателем, в который попали птицы.