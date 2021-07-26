Екстрена посадка літака "Бєлавіа" в Росії. Що стало причиною

Лайнер Boeing 737 подав сигнал лиха в польоті і приземлився в Домодєдово

На борту знаходиться 207 осіб / Фото: колаж "Сьогодні"

Стало відомо, що літак білоруської авіакомпанії "Бєлавіа", який летів з Мінська в Анталью, здійснив екстрену посадку в російському аеропорту через спрацювання датчика несправності тиску. Таку причину озвучили в екстрених службах.

Про це повідомляє "РІА Новини".

Літак приземлився в Домодєдово о 12:05 за московським часом. На його борту знаходиться 207 людей, включаючи всіх пасажирів і членів екіпажу.

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Нагадаємо, що вранці 26 липня лайнер Boeing 737 авіакомпанії "Бєлавіа" подав сигнал лиха в польоті. Через годину після вильоту екіпаж повітряного судна повідомив про екстрену ситуацію і запитав у диспетчерів аеропорту в Воронезької області екстрену посадку. Але, пізніше літак знову змінив траєкторію руху і попрямував на посадку в московський аеропорт.

Раніше ми писали про те, що в Росії на Камчатці несподівано пропав літак Ан-26 з пасажирами на борту. тоді знайшли тіла дев'яти загиблих під час катастрофи літака Ан-26.

Як повідомляли новини "Сьогодні", за останні пару років це далеко не перший інцидент з літаками в РФ. раніше пасажирський літак екстрено сів на кукурудзяне поле через проблеми з двигуном, в який потрапили птахи.