Літак Belavia подав сигнал лиха – слідував з Мінська в Анталію

Літаку, бортовий номер якого EW-455PA, лише п'ять років

Літак Belavia здійснив вимушену посадку в Воронежі. Фото: atn.ua

Літак білоруської авіакомпанії Belavia, який слідував з Мінська в Анталію, подав сигнал лиха.

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Про це повідомляє "Інтерфакс".

Літак Belavia подав сигнал лиха над Воронезькою областю через годину після вильоту. Лайнер приземлився в аеропорту Домодєдово (Московська область).

За попередньою інформацією, на борту літака спрацював датчик несправності тиску.

Раніше ми писали про те, що в Росії на Камчатці несподівано пропав літак Ан-26 з пасажирами на борту. Тоді знайшли тіла дев'яти загиблих під час катастрофи літака Ан-26.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", за останні декілька років це далеко не перший інцидент з літаками в РФ. Раніше пасажирський літак екстрено сів на кукурудзяне поле через проблеми з двигуном, в який потрапили птахи.