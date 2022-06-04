ЕС начал готовить седьмой пакет санкций против России: как ударят по агрессору

Обсуждение нового пакета займет время, но Путин уже должен напрячься / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Продавив 6-й пакет санкций против России, где значится нефтяное эмбарго, Евросоюз начал работу над седьмым, поскольку международный преступник Владимир Путин не демонстрирует желание прибрать своих солдат с украинской территории.

О разработке новых санкционных мер заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский, передает Polska agencja prasowa.

Реклама

Что известно

По словам польского чиновника, новые ограничения коснутся российского газа и расширения списка банков, которые отключат от SWIFT. В списке потенциальных банков, которым могут отключить SWIFT, Яблонский упомянул "Газпромбанк", через который Кремль так упорно организовывает оплату газа за рубли.

"У Путина пока достаточно ресурсов, чтобы тратить деньги на армию и пополнять силы на фронте, задача санкций – отрезать его от источников денег", – резюмировал Яблонский.

В числе прочих мер Яблонский назвал конфискацию российских замороженных активов, которые могут быть затем направлены на усиление обороны и послевоенное восстановление Украины. Польша уже активно работает в этом направлении.

Реклама

Ожидают кое-какие проблемы и Венгрию, которая решали идти своим путем в вопросе нефтяного эмбарго.

Одним из способов обхода санкций стали попытки продажи российских товаров "под видом продукции из других стран". Брюссель работает и над этим вопросом.

Санкций много не бывает