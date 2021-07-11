"Если была мечта – время ее исполнить": компания Брэнсона запустила розыгрыш бесплатного полета в космос

Ричард Брэнсон совершил полет в космос. Фото: REUTERS/Joe Skipper

После того как британский бизнесмен Ричард Брэнсон совершил свой первый полет в космос, космическая компания Virgin Galactic запустила розыгрыш бесплатного полета на двоих и экскурсию по космопорту от Брэнсона.

Об этом говорится на портале Omaze.

Участвовать могут все желающие. Несмотря на то что участие бесплатное, по желанию можно сделать пожертвование. Деньги хотят направить организации Space for Humanity в рамках благотворительной помощи. Прием заявок закончится 1 сентября, а победителя объявят приблизительно 29 сентября.

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Как рассказал бизнесмен Ричард Брэнсон, совершивший свой первый полет в космос и ставший первым миллиардером на орбите Земли, он лично проведет для победителя экскурсию по космопорту "Америка".

"Вы получите шанс выиграть не одно, а два места на одном из первых коммерческих космических полетов Virgin Galactic. А еще – с моей шляпой Вилли Вонки – тур с гидом по космопорту "Америка", который проведет ваш покорный слуга, и я обещаю много шоколада", - заявил миллиардер.

Напомним, что Джефф Безос объявил о своих планах покорить космос раньше Брэнсона, однако отправится туда позже. Уже известны четверо из шести членов экипажа его корабля New Shepard.