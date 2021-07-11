Є можливість безкоштовно полетіти в космос: компанія Бренсона запустила розіграш

Після того, як британський бізнесмен Річард Бренсон здійснив свій перший політ у космос, космічна компанія Virgin Galactic запустила розіграш безкоштовного польоту на двох і екскурсію по космопорту від Бренсона.

Про це йдеться на порталі Omaze.

Брати участь можуть всі охочі. Незважаючи на те, що участь безплатна, за бажання можна внести пожертву. Гроші хочуть передати організації Space for Humanity як благодійну допомогу. Приймати заявки закінчать 1 вересня, а переможця оголосять приблизно 29 вересня.

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Як розповів бізнесмен Річард Бренсон, який здійснив свій перший політ у космос і став першим мільярдером на орбіті Землі, він особисто проведе для переможця екскурсію по космопорту "Америка".

"Ви отримаєте шанс виграти не одне, а два місця на одному з перших комерційних космічних польотів Virgin Galactic. А ще – з моїм капелюхом Віллі Вонки – тур з гідом по космопорту "Америка", який проведе ваш покірний слуга, і я обіцяю багато шоколаду", – заявив мільярдер.

Нагадаємо, що Джефф Безос оголосив про свої плани підкорити космос раніше за Бренсона, проте потрапить туди пізніше. Уже відомі четверо із шести членів екіпажу його корабля New Shepard.