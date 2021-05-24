Явное нарушение. В США и ЕС требуют запретить полеты над Беларусью

Американские и европейские депутаты обратились с просьбой в Международную организацию гражданской авиации

Из-за ареста Протасевича полеты над Беларусью могут прекратиться. Фото: Коллаж "Сегодня"

В связи с задержанием Романа Протасевича в Беларуси и "экстренной посадкой самолета" США и ряд стран Европейского Союза выступили с осуждающим заявлением и призвали закрыть полеты над этой страной.

Об этом пишет Интерфакс.

Председатель комитета сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) немедленно провести расследование "этого явного нарушения свободного транзита между государствами и угрозы для воздушных судов".

"До тех пор, пока не будет проведено расследование, законодатели призывают приостановить членство Беларуси в организации и запретить все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее", – говорится в заявлении.

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Кроме того, американские и европейские депутаты потребовали "немедленного и безоговорочного освобождения Романа Протасевича".

Напомним, 23 мая в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка.

По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел Роман Протасевич, если он не выполнит экстренную посадку в Минске.