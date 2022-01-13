Европа на пороге войны – в ОБСЕ решают, как будут усмирять Россию

Украине необходима помощь в противостоянии России/Коллаж "Сегодня"

В начале заседания совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое прошло 13 января в Вене, председательствующий на нем министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что сегодня Европа ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет. Так он прокомментировал заявления из Москвы по поводу концентрации российских войск на границе Украины.

Об этом сообщает агентство Интерфакс.

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Оценка ситуации в ОБСЕ

"Кажется, риск войны в регионе ОБСЕ сейчас больше, чем когда-либо за последние 30 лет. Мы имели дело с возможностью серьезной военной эскалации в Восточной Европе в течение нескольких недель. Военные аналитики указывают на значительное увеличение количества войск в регионе. Недавно мы слышали требование гарантий безопасности, связанное с важной частью пространства ОБСЕ, и обновленный дискурс о сферах влияния", – сказал Рау.

Польский дипломат подчеркнул, что такая ситуация требует серьезной международной оценки и ответной реакции на основе принципов международного права. По словам Рау, проблема не касается одной или двух стран, а подвергает угрозе стабильность и безопасность европейского региона.

"Нам нужно сконцентрироваться на мирном решении конфликта вокруг Украины в соответствии с Минскими договоренностями и уважая суверенитет, территориальную целостность и единство Украины", – отметил он.

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Позиция США в ОБСЕ

Постоянный представитель США при ОБСЕ посол Майкл Карпентер решительно выступил против шантажа и агрессии РФ в адрес ее соседей.

"Мы рассматриваем неспровоцированные действия России в отношении Украины как немедленный и срочный вызов миру и безопасности в регионе ОБСЕ. У нас есть желание и преимущество продолжать дипломатию и деэскалацию, опираясь на разговоры в ОБСЕ и другие встречи на этой неделе", – заявил Карпентер.

Карпентер предложил, чтобы все 57 стран-участниц ОБСЕ обсудили пути укрепления безопасности в регионе, включая уважение к суверенитету и территориальной целостности стран, нерушимость их границ и неприменение силы или угрозы силой.

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