Європа на порозі війни – в ОБСЄ вирішують, як утихомирюватимуть Росію

Україні потрібна допомога у протистоянні Росії/Колаж "Сьогодні"

На початку засідання ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яке пройшло 13 січня у Відні, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, який головує на ньому, заявив, що сьогодні Європа ближче до війни, ніж будь-коли за останні 30 років. Так він прокоментував заяви з Москви стосовно концентрації російських військ на кордоні України.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс.

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Оцінка ситуації в ОБСЄ

"Здається, ризик війни в регіоні ОБСЄ зараз більший, ніж будь-коли за останні 30 років. Ми мали справу з можливістю серйозної військової ескалації в Східній Європі протягом декількох тижнів. Військові аналітики вказують на значне збільшення кількості військ у регіоні. Нещодавно ми чули вимогу гарантій безпеки, пов'язану з важливою частиною простору ОБСЄ, і оновлений дискурс про сфери впливу", – сказав Рау.

Польський дипломат підкреслив, що така ситуація вимагає серйозної міжнародної оцінки та реакції у відповідь на основі принципів міжнародного права. За словами Рау, проблема не стосується однієї чи двох країн, а наражає на загрозу стабільність і безпеку європейського регіону.

"Нам потрібно сконцентруватися на мирному вирішенні конфлікту навколо України відповідно до Мінських домовленостей та поважаючи суверенітет, територіальну цілісність та єдність України", – зазначив він.

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Позиція США в ОБСЄ

Постійний представник США при ОБСЄ посол Майкл Карпентер рішуче виступив проти шантажу та агресії РФ на адресу її сусідів.

"Ми розглядаємо неспровоковані дії Росії стосовно України як негайний і терміновий виклик миру і безпеці в регіоні ОБСЄ. У нас є бажання і перевага продовжувати дипломатію і деескалацію, спираючись на розмови в ОБСЄ та інші зустрічі на цьому тижні", – заявив Карпентер.

Карпентер запропонував, щоб усі 57 країн-учасниць ОБСЄ обговорили шляхи зміцнення безпеки в регіоні, включаючи повагу до суверенітету та територіальної цілісності країн, непорушність їхніх кордонів та незастосування сили чи загрози силою.

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