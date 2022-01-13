"Якщо Москва не почує відповіді...": Росія почала погрожувати на засіданні ОБСЄ

Очевидно, Росія та країни Заходу знову не дійшли згоди щодо так званих гарантій безпеки

Постпред РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич. Фото: колаж "Сьогодні"

Постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич заявив, що якщо Москва не почує конструктивної відповіді на гарантії безпеки "у розумні терміни", а нібито агресивна лінія поведінки стосовно Росії продовжиться, то вони будуть змушені вжити необхідних заходів.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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"Хочемо відкрито і чесно попередити: будь-які спроби "замотати" змістовний переговорний процес щодо гарантій безпеки в рамках діалогу Росії з США і НАТО або вихолостити його до ступеня безглуздого обміну позиціями "по колу" може призвести до неминучого погіршення ситуації з безпекою всіх без винятку держав", – заявив Лукашевич на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ.

Він підкреслив, РФ буде змушена зробити відповідні висновки та вжити всіх необхідних заходів для забезпечення стратегічного балансу та "усунення неприйнятних загроз національній безпеці".

Лукашевич зазначив, що Росія – миролюбна країна, але мир за всяку ціну їм не потрібен.

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"Необхідність отримання зазначених юридично оформлених гарантій безпеки для нас має безумовний характер", – сказав російський дипломат.

Переговори Росії із Заходом