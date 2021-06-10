Европарламент выступил за жесткие экономические санкции против Беларуси

Евродепутаты также призвали отключить Беларусь от SWIFT и запретить участвовать в Олимпиаде

Президент Беларуси Александр Лукашенко. Коллаж: "Сегодня"

Европейский парламент принял новую резолюцию по Беларуси, которая предполагает введение новых санкций.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио свобода".

Резолюция призывает ЕС:

ввести против Минска новые санкции;

временно отключить Беларусь от платежной системы SWIFT.

В санкционный список предлагают включить всех причастных к принудительной посадке самолета Ryanair и задержанию Романа Протасевича и Софии Сапеги.

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Также евродепутаты призывают запретить белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх. Кроме того, предлагается лишить белорусское гостелевидение права на трансляцию матчей Евро-2020.

А тем временем Лукашенко ужесточил наказание за протесты. Как сообщали новости "Сегодня", непризнанный президент Беларуси подписал закон об усилении ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

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