Европу может накрыть более заразный штамм коронавируса – ВОЗ

Европе грозит более заразный штамм коронавируса. Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Европе грозит распространение более заразного индийского штамма коронавируса. Эта разновидность COVID-19, известная как "дельта-вариант", уже вытеснила другие штаммы в ряде стран.

Об этом заявил во время брифинга заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, этот штамм может заражать даже тех, у кого есть иммунитет.

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"Мы уже это проходили. Летом прошлого года случаи заболевания постепенно росли в младших возрастных группах, затем переместились в старшие возрастные группы, что привело к разрушительной вспышке, локдауну и гибели множества людей осенью и зимой 2020 года", - сказал он.

Напомним, ВОЗ продлила режим глобальной чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.