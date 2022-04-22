Франция передаст Украине противотанковые ракеты и самоходные артиллерийские установки

Макрон отправит Украине военную технику / Фото: Коллаж: Сегодня

Франция поставит Украине партию противотанковых ракет Милан и самоходные артиллерийские установки "Цезарь". Об этом в интервью изданию Ouest-France рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

"Позавчера я говорил на эту тему (поставок оружия) с канцлером Шольцем. Мы по-прежнему поставляем значительное количество оборудования, от "Миланов" (противотанковые ракетные комплексы) до "Цезаря", а также другое оружие", — заявил Макрон.

О возможности поставить ракеты Милан раньше говорили отдельные французские политики, а вот информация о поставках САУ Caesar появилась впервые.

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Что известно об установке "Цезарь"

"Цезарь" – грузовик повышенной проходимости, оснащенный 155-мм пушкой, способной с отличной точностью поразить цель на расстоянии 40 км.