Франція передасть Україні протитанкові ракети та самохідні артилерійські установки

Макрон відправить Україні військову техніку / Фото: Колаж: Сьогодні

Франція поставить Україні партію протитанкових ракет Мілан та самохідні артилерійські установки "Цезар". Про це в інтерв'ю виданню Ouest-France розповів президент Франції Еммануель Макрон.

"Позавчора я говорив на цю тему (постачання зброї) з канцлером Шольцем. Ми, як і раніше, поставляємо значну кількість обладнання, від "Міланів" (протитанкові ракетні комплекси) до "Цезаря", а також іншу зброю", – заявив Макрон.

Про можливість поставити ракети Мілан раніше говорили окремі французькі політики, а ось інформація про постачання САУ Caesar з'явилася вперше.

Реклама

Що відомо про встановлення "Цезар"

"Цезар" – вантажівка підвищеної прохідності, оснащена 155-мм гарматою, здатною з відмінною точністю вразити ціль на відстані 40 км.