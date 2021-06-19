Генасамблея ООН призвала ввести эмбарго на поставки оружия в Мьянму

119 стран осудили военный переворот в Мьянме, а 34 государства воздержались – лишь одна Беларусь выступила против резолюции

Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральная ассамблея ООН осудила военный переворот в Мьянме и призвала к введению эмбарго на поставки оружия в страну.

Соответствующую резолюцию поддержали 119 стран, передает The Guardian.

ООН призывает немедленно освободить чиновников и политиков, задержанных после переворота, "а также всех тех, кто был произвольно задержан, обвинен или арестован".

Проект резолюции подтверждает поддержку Генассамблеей населения, требует привлечения к ответственности за преступления против него, включая рохинджа и осуждает применение смертоносной силы вооруженными силами Мьянмы. Также он дополняет и укрепляет усилия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по возврату Мьянмы на путь демократии.

Отметим, что текст резолюции не имеет обязательной силы. Кроме того, его формулировка была смягчена в ходе переговоров с некоторыми региональными соседями Мьянмы.

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Ввести эмбарго на поставки оружия призывали правозащитные группы и общественные активисты. Но дипломаты считали, что у подобной резолюции мало шансов на принятие, поскольку постоянные члены – Китай и Россия – два крупнейших поставщика оружия в Мьянме, могли наложить вето.

Отметим, что против резолюции проголосовала только Беларусь при этом Китай, Россия и еще 34 страны воздержались.

Ранее мы сообщали, что в Мьянме, где продолжаются протесты против военного переворота, силы безопасности застрелили семилетнюю девочку прямо в ее доме.

Напомним, что Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш был переизбран на второй срок.