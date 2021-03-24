В Мьянме военные застрелили семилетнюю девочку

В Мьянме, где продолжаются протесты против военного переворота, силы безопасности застрелили семилетнюю девочку прямо в ее доме. В связи с этим 24 марта в стране объявлена молчаливая забастовка, подразумевающая полную остановку любой деятельности.

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Об этом сообщает Reuters.

Солдаты проводили рейд по домам протестующих в Мандалае и открыли огонь по отцу девочки, когда она сидела у него на коленях. Кроме ребенка в том же доме погибло еще двое людей.

Активисты призвали граждан Мьянмы провести молчаливую забастовку и не выходить на работу в среду, также должны закрыться большинство предприятий, магазинов и других заведений и организаций.

"Никаких выходов, никаких магазинов, никакой работы. Все отключено на один день", – сообщил один из активистов.

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Погибшая девочка стала самой молодой жертвой военного преворота в Мьянме на сегодняшний день.

Путчисты пока не комментируют инцидент.

Напомним, 1 февраля военные Мьянмы арестовали президента страны Вин Мьина и главу правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая была фактическим лидером страны, и захватили таким образом власть. После этого в стране начались протесты, которые продолжаются до сих пор. По некоторым данным, на сегодняшний день в Мьянме погибли уже более 250 человек

Мы также сообщали, что 18 марта в Мьянме ограничили интернет в некоторых городах, которые демонстранты использовали для организации акций, и запретили продажу прессы.

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