Генерал США восхитился украинскими военными

Марк Милли обсудил украинских защитников. Фото: коллаж "Сегодня"

В Брюсселе в среду, 15 июня, состоялось новое заседание формата "Рамштайн". Генерал армии США Марк Милли похвалил украинских военных в обращении американского вооружения. Так, он назвал наших военнослужащих "первоклассными стрелками" на гаубицах М777.

Об этом Милли рассказал на встрече "Рамштайн-3".

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По словам американского генерала, он ожидает, что украинские военные будут хороши и в обращении с РСЗО HIMARS.

Кроме того, Милли уменьшил критику по поводу того, что Америка не предоставляет Украине все необходимое запрашиваемое вооружение.

"В войне ни одна система вооружений никогда не является серебряной пулей. Таким образом, никакая система вооружения, единственная система вооружения никогда не меняет чашу весов", – подчеркнул Милли.

Он добавил, что украинские защитники в состоянии поразить значительное количество целей, если будут правильно использовать системы вооружения из Запада.

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Генерал США привел список оружия, которое передали Украине союзники

Как сообщает "Украина 24", генерал армии США Марк Милли перечислил количество оказанной помощи Украине:

97 тысяч противотанковых систем;

237 бронированных автомобилей;

60 средств ПВО;

250 артиллерийских систем. Еще 398 собираются добавить;

более 100 тысяч боеприпасов небольшого калибра.

"Все, что господин Залужный (главнокомандующий ВСУ – Ред.) просил – мы все пытаемся доставить!", – подытожил Милли.

Помощь от США

Новый пакет военной помощи от США включает в себя:

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18 единиц 155-мм гаубиц;

36 тыс. 155-мм снарядов;

18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;

дополнительные снаряды к HIMARS;

4 автомобиля для ремонта техники;

2 системы береговой охраны с ракетами "Гарпун";

тысячи защищенных радиостанций;

тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.

Техника начнет поступать в августе.

Также стало известно, что Словакия отправит Украине вертолеты Ми-17, а Канада, Польша и Нидерланды — артиллерию.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что к "Рамштайну-3" присоединились еще три страны.