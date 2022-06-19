Генсек НАТО дал прогноз по срокам войны в Украине

Война России с Украиной "может растянуться на годы". Ослаблять поддержку Киева нельзя – несмотря на то, что это может быть затяжной процесс. Об этом в интервью изданию Bild am Sonntag заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы должны быть готовы к тому, что она (война. – Ред.) может длиться годами. Мы не должны ослаблять поддержку Украины, даже если затраты высоки – не только на военную помощь, но и из-за растущих цен на энергоносители и продовольствие. Вместе с тем "это не идет ни в какое сравнение с той ценой, которую приходится платить украинцам, каждый день отдающим множество жизней. И если Путин сделает из этой войны вывод, что он может просто продолжать, как после войны в Грузии в 2008 году и аннексии Крыма в 2014 году, то мы заплатим гораздо более высокую цену", – рассказал он.