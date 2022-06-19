Генсек НАТО дал прогноз по срокам войны в Украине

Йенс Столтенберг считает, что война может растянуться на года / Фото: Коллаж: Сегодня
Война России с Украиной "может растянуться на годы". Ослаблять поддержку Киева нельзя – несмотря на то, что это может быть затяжной процесс. Об этом в интервью изданию Bild am Sonntag заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Мы должны быть готовы к тому, что она (война. – Ред.) может длиться годами. Мы не должны ослаблять поддержку Украины, даже если затраты высоки – не только на военную помощь, но и из-за растущих цен на энергоносители и продовольствие. Вместе с тем "это не идет ни в какое сравнение с той ценой, которую приходится платить украинцам, каждый день отдающим множество жизней. И если Путин сделает из этой войны вывод, что он может просто продолжать, как после войны в Грузии в 2008 году и аннексии Крыма в 2014 году, то мы заплатим гораздо более высокую цену", – рассказал он.
Прогноз относительно окончания войны
- Военный аналитик Том Купер считает, что Путину нужна победа любой ценой, он не может допустить поражения. Наступление он будет продолжать до тех пор, пока есть войска и вооружение.
- Известный политтехнолог, писатель, а в прошлом еще и преподаватель математики Михаил Шейтельман благодаря математическим расчетам высчитал, что война в Украине продлится максимум до середины февраля 2023-го. Также он отмечал, что это может произойти и ранее, так как у одной из сторон может закончиться вооружение, а также деньги.
- Американский аналитический центр ISW считает, что Путин в ближайшие месяцы намерен аннексировать оккупированные юг и восток Украины и после этого он заявит, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия, распространяется на эти территории.
- Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сейчас начался очередной психологический этап войны.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что если наши военные начнут контрнаступательную операцию по всему фронту, то останавливаться на линии 24 февраля ни в коем случае нельзя. Во всяком случае на Донбассе нужно идти до государственной границы. Говоря о сроках окончания войны, он отметил, что, к сожалению, это будет не один месяц. Это будет несколько месяцев – может быть, и пять, и шесть – особенно активная фаза.
- Глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявляла, что в Кремле признали, что готовят новый сценарий. Теперь Россия пытается перейти к затяжной войне на истощение. К тому же президент РФ Владимир Путин не остановится после захвата Донбасса.