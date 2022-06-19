Генсек НАТО дав прогноз щодо термінів війни в Україні

Йєнс Столтенберг вважає, що війна може розтягнутися на роки / Фото: Колаж: Сьогодні
Війна Росії з Україною "може розтягнутися на роки". Послаблювати підтримку Києва не можна – попри те, що це може бути затяжний процес. Про це в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.
"Ми маємо бути готові до того, що вона (війна. – Ред.) може тривати роками. Ми не повинні послаблювати підтримку України, навіть якщо витрати високі – не лише на військову допомогу, а й через ціни, що зростають, на енергоносії та продовольство. Разом з тим "це не йде ні в яке порівняння з тією ціною, яку доводиться платити українцям, які щодня віддають безліч життів". І якщо Путін зробить із цієї війни висновок, що він може просто продовжувати, як після війни в Грузії у 2008 році та анексії Криму у 2014 році, то ми заплатимо значно вищу ціну", – розповів він.
Прогноз щодо закінчення війни
- Військовий аналітик Том Купер вважає, що Путіну потрібна перемога будь-якою ціну, він не може допустити поразки. Наступ він продовжуватиме доти, доки є війська та озброєння.
- Відомий політтехнолог, письменник, а в минулому ще й викладач математики Михайло Шейтельман завдяки математичним розрахункам вирахував, що війна в Україні триватиме максимум до середини лютого 2023-го. Також він зазначав, що це може статися і раніше, оскільки в однієї зі сторін може закінчитися озброєння, а також гроші.
- Американський аналітичний центр ISW вважає, що Путін найближчими місяцями має намір анексувати окуповані південь і схід України і після цього він заявить, що російська доктрина, яка дозволяє застосування ядерної зброї, розповсюджується на ці території.
- Позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що тепер розпочався черговий психологічний етап війни.
- Військовий експерт Олег Жданов вважає, що якщо наші військові почнуть контрнаступальну операцію по всьому фронту, то зупинятися на лінії 24 лютого в жодному разі не можна. Принаймні на Донбасі потрібно йти до державного кордону. Говорячи про терміни закінчення війни, він зазначив, що, на жаль, це буде не один місяць. Це буде кілька місяців – можливо, і п'ять, і шість – особливо активна фаза.
- Глава Національної розвідки США Авріл Хейнс заявляла, що у Кремлі визнали, що готують новий сценарій. Тепер Росія намагається перейти до затяжної війни на виснаження. До того ж, президент РФ Володимир Путін не зупиниться після захоплення Донбасу.