Генсек НАТО резко отреагировал на новый "союз" Путина с Китаем

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева) и президент РФ Владимир Путин с председателем Китая Си Цзиньпинем (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на требование РФ и Китая по поводу нерасширения Альянса. Он заявил, что этот вопрос касается исключительно права суверенных государств выбирать собственный путь.
Об этом Столтенберг заявил в эфире канала MSNBC.
"Это не о расширении НАТО, это о праве каждой суверенной нации выбирать свой путь, хочет она принадлежать к НАТО или нет. НАТО уважает эти свободные суверенные решения, и в НАТО никогда не принуждали ни одну страну к нашему Альянсу, но многие страны из-за демократического процесса решили, что они хотят быть частью НАТО", – сказал он.
Генсек отметил, что расширение НАТО в последние десятилетия стало большой историей успеха, так как количество членов Альянса почти удвоилось с конца Холодной войны.
"Это было распространением демократии и свободы в Европе", – подчеркнул Столтенберг.
Он добавил, что нужно уважать независимый выбор независимых стран не возвращаться в эпоху сфер интересов, когда крупные государства решали, что другие могут делать или не могут.
Путин заключил новый "союз" с Китаем
Президент РФ Владимир Путин подписал с председателем Китая Си Цзиньпинем совместное заявление об осуждении "расширения НАТО". Об этом сообщили в Кремле.
Также в заявлении стороны критикуют США за якобы агрессивные действия в разных точках мира и выход из международных соглашений об уничтожении биологического, химического оружия и ракет малой и средней дальности.
В свою очередь, Путин поддержал позицию Китая относительно непризнания независимости Тайваня и поддержал идею, что Тайвань является неотъемлемой частью коммунистического Китая.
Россия против НАТО
- 12 января состоялись переговоры в рамках Совета Россия – НАТО, на которых обсуждались требования Москвы – отказаться от расширения Альянса и ни в коем случае не принимать туда Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России. 10 января состоялись такие же переговоры между США и РФ.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.
- Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за пять-десять минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".
- 26 января посол США в России Джон Салливан передал в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения о гарантиях безопасности.
- Кроме того, НАТО передал России свой письменный ответ на ультиматум Путина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг добавил, что союзники обозначили три главные позиции, по которым готовы достигать прогресса.