Генсек НАТО різко відреагував на новий "союз" Путіна з Китаєм

Генсек НАТО Єнс Столтенберг (ліворуч) та президент РФ Володимир Путін із головою Китаю Сі Цзіньпінем (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на вимогу РФ та Китаю щодо нерозширення Альянсу. Він заявив, що це питання стосується виключно права суверенних держав вибирати свій шлях.

Про це Столтенберг заявив в ефірі каналу MSNBC.

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"Це не про розширення НАТО, це про право кожної суверенної нації обирати свій шлях, хоче вона належати до НАТО чи ні. НАТО поважає ці вільні суверенні рішення, і в НАТО ніколи не примушували жодну країну до нашого Альянсу, але багато країн з за демократичного процесу вирішили, що вони хочуть бути частиною НАТО", – сказав він.

Генсек зазначив, що розширення НАТО за останні десятиліття стало великою історією успіху, оскільки кількість членів Альянсу майже подвоїлася з кінця Холодної війни.

"Це було поширенням демократії та свободи в Європі", – наголосив Столтенберг.

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Він додав, що потрібно поважати незалежний вибір незалежних країн, не повертатися в епоху сфер інтересів, коли великі держави вирішували, що інші можуть робити чи не можуть.

Путін уклав новий "союз" із Китаєм

Президент РФ Володимир Путін підписав із головою Китаю Сі Цзіньпінем спільну заяву про засудження "розширення НАТО". Про це повідомили у Кремлі.

Також у заяві сторони критикують США за нібито агресивні дії у різних точках світу та вихід із міжнародних угод про знищення біологічної, хімічної зброї та ракет малої та середньої дальності.

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У свою чергу Путін підтримав позицію Китаю щодо невизнання незалежності Тайваню та підтримав ідею, що Тайвань є невід'ємною частиною комуністичного Китаю.

Росія проти НАТО