Генсек ООН призвал Израиль и боевиков ХАМАС соблюдать перемирие (видео)

Также он выразил "глубочайшие соболезнования семьям погибших и их родным"

Антониу Гутерриш поприветствовал перемирие сторон / Фото: Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал перемирие между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС.

Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

"После 11 дней кровопролитных военных действий я приветствую прекращение огня между сектором Газа и Израилем", – сказал он.

Видео: Сегодня

Генсек ООН также выразил "глубочайшие соболезнования семьям погибших и их родным".

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"Благодарен Египту и Катару за усилия в достижении покоя. И призываю стороны соблюдать перемирие. И прошу международное сообщество сотрудничать с ООН, чтобы палестинский народ быстрее получил полноценный пакет помощи для восстановления", – добавил генсек.

Как сообщалось ранее, перемирие между Израилем и ХАМАС официально вступило в силу с 2:00 ночи пятницы, 21 мая. Пока все спокойно, но будет ли соблюдаться режим прекращения огня, сказать сложно.

Также ранее израильский политик, востоковед Ксения Светлова ответила на шесть сложных вопросов по израильско-палестинскому конфликту.