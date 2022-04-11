Глава Пентагона восхитился украинскими солдатами: "Их отвага и мастерство впечатляют"

Глава Пентагона рассказал об украинские военных / Коллаж "Сегодня"

Украинские военные, которые прошли обучение в США, вскоре вернутся в Украину. Представители Пентагона утверждают, что храбрость и мастерство солдат впечатляют.

Об этом сообщил глава Пентагона, министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

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"Их отвага и мастерство поражают. Я ясно дал понять, что США будут продолжать оказывать им необходимую помощь", – написал Ллойд Остин.

Также представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что они поддерживают Украину в этой войне.

"Мы поддерживаем вас и будем продолжать делать все возможное, чтобы помочь Украине выиграть эту войну", – написал Джон Кирби.

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Как США помогают Украине

Соединенные Штаты поставляют оружие в Украину, вводят санкции против России, ее компаний и чиновников, а также помогают бороться на дипломатическом уровне. Только за последние дни появились такие новости:

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