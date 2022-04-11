Глава Пентагона восхитился украинскими солдатами: "Их отвага и мастерство впечатляют"

Глава Пентагона рассказал об украинские военных / Коллаж "Сегодня"
Украинские военные, которые прошли обучение в США, вскоре вернутся в Украину. Представители Пентагона утверждают, что храбрость и мастерство солдат впечатляют.
Об этом сообщил глава Пентагона, министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.
"Их отвага и мастерство поражают. Я ясно дал понять, что США будут продолжать оказывать им необходимую помощь", – написал Ллойд Остин.
Также представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что они поддерживают Украину в этой войне.
"Мы поддерживаем вас и будем продолжать делать все возможное, чтобы помочь Украине выиграть эту войну", – написал Джон Кирби.
Как США помогают Украине
Соединенные Штаты поставляют оружие в Украину, вводят санкции против России, ее компаний и чиновников, а также помогают бороться на дипломатическом уровне. Только за последние дни появились такие новости:
- США считают, что смогут идентифицировать российские подразделения, совершившие преступления в Буче. Выявление причастных – важный приоритет для разведывательных структур США.
- США помогут передать танки для Украины. Администрация Байдена будет работать над этим с союзниками по НАТО – советские танки (которые остались в арсенале некоторых стран) отдадут для укрепления украинской обороны на Донбассе.
- Бывший губернатор штата Нью-Йорк Джордж Патаки во время визита на Закарпатье передал 18 модульных домов для временного проживания. Их отправят в Киевскую область.
- Штаты передают ВСУ снаряжение, в том числе комплекты химической защиты. Решение было принято в связи с угрозой со стороны России.
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