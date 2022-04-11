Глава Пентагону захопився українськими солдатами: "Їхня відвага та майстерність вражають"

Голова Пентагону розповів про українських військових / Колаж "Сьогодні"
Українські військові, які пройшли навчання у США, невдовзі повернутися в Україну. Представники Пентагону стверджують, що хоробрість та майстерність солдатів вражають.
Про це повідомив глава Пентагону, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін.
"Їхня відвага і майстерність вражають. Я ясно дав зрозуміти, що США продовжуватимуть надавати їм необхідну допомогу", – Написав Ллойд Остін.
Також представник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що вони підтримують Україну у цій війні.
"Ми підтримуємо вас і продовжуватимемо робити все можливе, щоб допомогти Україні виграти цю війну", – написав Джон Кірбі.
Як США допомагають Україні
Сполучені Штати поставляють зброю в Україну, запроваджують санкції проти Росії, її компаній та чиновників, а також допомагають боротися на дипломатичному рівні. Тільки за останні дні з'явилися такі новини:
- США вважають, що зможуть ідентифікувати російські підрозділи, які вчинили злочини у Бучі. Виявлення причетних є важливим пріоритетом для розвідувальних структур США.
- США допоможуть передати танки для України. Адміністрація Байдена працюватиме над цим з союзниками по НАТО – радянські танки (що залишилися в арсеналі деяких країн) віддадуть для зміцнення української оборони на Донбасі.
- Колишній губернатор штату Нью-Йорк Джордж Патакі під час візиту на Закарпаття передав 18 модульних будинків для тимчасового проживання. Їх відправлять до Київської області.
- Штати передають ЗСУ спорядження, у тому числі комплекти хімічного захисту. Рішення було прийнято у зв'язку з загрозою з боку Росії.
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