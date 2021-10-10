"Главный контрабандист". Германия взялась за миграционный террор Лукашенко

Лукашенко разозлил немцев. Коллаж "Сегодня"

В Германии начали расследовать возможную причастность самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко к массовому наплыву мигрантов в Евросоюз через белорусскую территорию. Об этом сообщает немецкое издание BILD am Sonntag.

Немцы в своем расследовании называют Лукашенко "главным контрабандистом", который якобы занимается переброской нелегалов на границу Беларуси и ЕС.

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В статье говорится, что после прибытия мигрантов в Минск белорусские пограничники перевозят их на границу с Польшей, откуда нелегалы добираются до Германии. Отмечается, что только с августа по такой схеме в Германию незаконно перебрались почти 4 тысячи мигрантов.

Эти люди вполне легально по студенческим визам приезжают в Беларусь из таких стран, как Ирак, Сирия, ОАЭ, Ливан, Иордания, Турция, но их сразу отправляют в ЕС.

Миграционный террор