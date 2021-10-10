"Главный контрабандист". Германия взялась за миграционный террор Лукашенко

Лукашенко разозлил немцев. Коллаж "Сегодня"
В Германии начали расследовать возможную причастность самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко к массовому наплыву мигрантов в Евросоюз через белорусскую территорию. Об этом сообщает немецкое издание BILD am Sonntag.
Немцы в своем расследовании называют Лукашенко "главным контрабандистом", который якобы занимается переброской нелегалов на границу Беларуси и ЕС.
В статье говорится, что после прибытия мигрантов в Минск белорусские пограничники перевозят их на границу с Польшей, откуда нелегалы добираются до Германии. Отмечается, что только с августа по такой схеме в Германию незаконно перебрались почти 4 тысячи мигрантов.
Эти люди вполне легально по студенческим визам приезжают в Беларусь из таких стран, как Ирак, Сирия, ОАЭ, Ливан, Иордания, Турция, но их сразу отправляют в ЕС.
Миграционный террор
- В начале июля Лукашенко устроил Литве миграционный террор, завалив эту страну нелегалами. За первые шесть месяцев 2021 года литовские пограничники остановили на пути из Беларуси в 20 раз больше мигрантов, чем за весь 2020-й.
- В связи с этим литовцы начали усиливать границу, дошло до того, что Украина направила Литве колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи. США призвали Лукашенко остановить поток нелегальных мигрантов в Литву.
- Уже в начале сентября Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегалов. Соответствующее решение принял президент страны Анджей Дуда.
- Евросоюз намерен усилить санкции против режима Лукашенко, в том числе и за миграционный террор.