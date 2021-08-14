США призвали Лукашенко остановить поток нелегальных мигрантов в Литву

Штаты подтвердили поддержку белорусского демократического движения

Толпы белорусов пытаются незаконно попасть в Литву / Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман призвала Александра Лукашенко немедленно прекратить организацию потока нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву и выразила поддержку Литве из-за ситуации.

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Об этом сообщают в Госдепе США.

Шерман провела телефонный разговор с главой МИД Литвы Габриэлиусом Ландсбергисом, во время которого дипломаты обсудили политическую ситуацию в Беларуси. В контексте этого Штаты подтвердили поддержку белорусского демократического движения.

"Призывая режим Лукашенко немедленно прекратить кампанию по организации незаконных потоков мигрантов через его границы", – говорится в заявлении Госдепа.

Напомним, что в Литве наблюдается приток нелегальных мигрантов. С начала июля республика объявила чрезвычайную ситуацию, на границе началось строительство ограды, которую в дальнейшем планируют укрепить.

Стена от Беларуси из колючей проволоки

Чтобы решить проблему с нелегальными мигрантами из Африки и Ближнего Востока, Вильнюс решил построить на границе с Беларусью стену из колючей проволоки – она должна протянуться вдоль почти 680-километровой литовско-белорусской границы. Установка только колючей проволоки обойдется в 42 млн евро.

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Оказалось, что достать столько проволоки – проблема. К ее решению подключилась и Украина. Как сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украина передаст Литве колючую проволоку, поскольку Минск устроил ей "миграционный террор".

2 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ № 341/2021 "О предоставлении гуманитарной помощи Литовской Республике".

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