Гордон: США сразу е*нут по России, если Путин потянется к красной кнопке

Гордон рассказал, чем США ответят на действия Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская армия, которая ранее хвалилась своей силой и непобедимостью, только смешит мир. То же самое можно сказать об угрозах российских пропагандистов, что РФ может нанести ядерный удар по США. Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон в интервью Василию Голованову на YouTube-канале "Украина 24".

"Я думаю, в Америке, глядя на этих ослов, громко смеются. Наверное, в США еще была какая-то мысль о том, что в России, возможно, какая-то сильная армия. Но миф о сильной российской армии развеяли украинские войска. То, что к нам пришло, эти "элитные части", — это не армия, это сброд. Ракетные войска у них есть, предположим, довольно неплохие. Но это же несравнимо с американской военной мощью, с американской разведкой и американскими ракетными войсками. Да вы посмотрите на один авианосец США!" — сказал он.

Гордон рассказал, что его друг Борис Андресюк был председателем комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне. Он в силу своего положения посетил авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" и рассказал, что там видел. По словам Гордона, это настоящее "государство" с многотысячным экипажем. И таких кораблей у США более десятка. А Россия ничего подобного не может противопоставить.

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"США контролирует через космические спутники все российские ракетные объекты. Они видят, где какая ракета, и на них давно все наставлено. Как только будет какое-то движение, как только какая-то рука потянется, или даже нет — как только мысли в старой червивой голове зашевелятся потянуться, там уже е*нут по этим объектам, и никто не увидит их больше", — заявил он.

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