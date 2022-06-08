Гордон: США відразу йо*нуть по Росії, якщо Путін потягнеться до червоної кнопки

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Російська армія, яка раніше хвалилася своєю силою та непереможністю, лише смішить світ. Те саме можна сказати про загрози російських пропагандистів, що РФ може завдати ядерного удару по США. Про це заявив журналіст Дмитро Гордон в інтерв'ю Василю Голованову на YouTube-каналі "Україна 24".

"Я думаю, в Америці, дивлячись на цих ослів, голосно сміються. Напевно, у США ще була якась думка про те, що в Росії, можливо, якась сильна армія. Але міф про сильну російську армію розвіяли українські війська. Те, що до нас прийшло, ці "елітні частини", — це не армія, це зброд. Ракетні війська у них є, припустимо, доволі непогані. Але це незрівнянно з американською військовою міццю, з американською розвідкою та американськими ракетними військами. Та ви подивіться на один авіаносець США!" — сказав він.

Гордон розповів, що його друг Борис Андресюк був головою Комітету Верховної Ради з національної безпеки та оборони. Він через своє становище відвідав авіаносець "Дуайт Ейзенхауер" і розповів, що там бачив. За словами Гордона, це справжня "держава" з багатотисячним екіпажем. І таких кораблів у США понад десяток. А Росія нічого подібного не може протиставити.

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"США контролює через космічні супутники всі російські ракетні об'єкти. Вони бачать, де яка ракета, і на них давно все наставлено. Як тільки буде якийсь рух, як якась рука потягнеться, чи навіть ні — як тільки думки в старій червивій голові ворухнуться потягнутися, там уже йо*нуть по цих об'єктах, і ніхто їх більше не побачить", — заявив він.

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