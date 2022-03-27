Готовится к ядерной войне: Грозев выдвинул новую версию исчезновения Шойгу

Грозев предположил, что Шойгу находится в бункере. Фото: коллаж "Сегодня"

Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев предположил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу может прятаться вместе с генералом Валерием Герасимовым в специальном бункере под Уфой из-за угрозы ядерной войны.

Об этом он рассказал в интервью "Продолжения следует".

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"Есть невинное объяснение. То, что он с первых дней войны находится в бункере или в этом штабе, который нельзя уничтожить при ракетном ударе, например, после ракетного удара. Это логично, это не очень странно, и то, что мы видим, это постоянный перелет авиации Кремля, включая такие самолеты, которые раньше мы видели на борту Шойгу до Уфы и назад, это несколько раз в день было. И вообще эти самолеты стали летать в Уфу только с первого дня войны, ну там со второго или третьего. Так что моя оценка, что скорее всего, с 2 марта примерно, когда участились эти самолетные рейсы, может он с того момента находится там в бункере", – сказал Грозев.

Он также отметил, что есть и другие бункеры, более элитные и комфортабельные, чем те, что для Генштаба, Шойгу и Герасимова могут прятать там.

Кроме того, Грозев напомнил, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков давал намек, что третья мировая война вполне возможна и Россия может применить ядерное оружие.

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Как часто Шойгу появлялся в СМИ до 11 марта

До этого события с личным участием Шойгу проходили раз в несколько дней.

8 марта пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу поговорил с министром обороны Турции.

4 марта на сайте сообщалось о разговоре министра с генсеком ООН.

1 марта агентства публиковали заявление Шойгу о том, что российская армия продолжит войну в Украине.

27 февраля он присутствовал на встрече с Путиным.

24 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу поручил создать "безопасные коридоры для украинских военных, сложивших оружие".

Но пропал не только Шойгу. После 11 марта не сообщалось и о мероприятиях с участием главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

Позже Шойгу засветился на заседании Совбеза РФ, но в Сети засомневались в достоверности. Кроме того, в Минобороны России появился приказ о том, что необходимо обеспечить в медийном пространстве видимость присутствия главы ведомства Сергея Шойгу.

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Также напомним, советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что у Шойгу случился инфаркт из-за Путина.