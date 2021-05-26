Грозит до 15 лет: что Беларусь вменяет девушке Протасевича

Софии Сапеге предъявили подозрения по тем же статьям, что и главреду NEXTA Роману Протасевичу, но ее еще могут отпустить

София Сапега. Коллаж "Сегодня"

Власти Беларуси предъявили девушке экс-главреда NEXTA Романа Протасевича, снятой вместе с ним с самолета Софии Сапеге подозрения в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Об этом со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела, сообщила "Новая газета".

По данным собеседника издания, 25 мая Софию допросили в присутствии дежурного адвоката в Главном следственном управлении Следственного комитета, при этом ее защитника Александра Филановича к допросу не допустили.

После допроса ее перевели из изолятора на Окрестина в СИЗО КГБ.

"В течение 10 дней должен решиться вопрос – ей либо предъявят обвинения, либо ее отпустят", – прокомментировал процедуру предъявления обвинений в Беларуси по таким делам адвокат Антон Гашинский.

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В случае перевода Сапеги в статус обвиняемой ей грозит до 15 лет колонии.

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"Возможно, что ее и отпустят. Думаю, это может быть темой беседы между президентами России и Беларуси", – предполагает Гашинский.

По данным российских СМИ, встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко назначена на 28 мая.

По тем же статьям ранее были предъявлены обвинения и Роману Протасевичу.

Напомним, 23 мая белорусские власти под предлогом угрозы теракта на борту принудительно посадили в Минске авиалайнер Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс, на котором летели Протасевич и Сапега.

Мы также писали, что в Сети опубликовали видео, на котором помещенная на два месяца под стражу София Сапега "признается", что является редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси" и публиковала личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел.

Больше о Софии Сапеге читайте в материале "Через неделю собиралась защищать диплом в Вильнюсе. Что известно о девушке Протасевича, задержанной в Минске".