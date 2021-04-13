И снова тромбоз: еще одна страна заявила о проблемах с COVID-вакциной AstraZeneca

В Канаде сообщили о случае образования тромбов в крупных сосудах у женщины, которая недавно вакцинировалась препаратом AstraZeneca

В Канаде зафиксировали первый случай образования тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови после вакцины AstraZeneca.

Об этом сообщает CBC.

В провинции Квебек образование тромба выявили у женщины, которая получила прививку AstraZeneca. Сейчас она находится дома. Информации о том, сколько ей лет и как она себя чувствует, пока нет.

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В Канаде в конце марта этого года рекомендовали временно приостановить вакцинацию населения младше 55 лет препаратом AstraZeneca из-за рисков возникновения тромбов, которые могли происходить у вакцинированных спустя 4-16 дней после вакцинации.

А то же время власти Британии заявили, что продолжат использовать вакцину AstraZeneca для вакцинации населения, несмотря на сообщения о тромбозах.

Более подробно о ситуации, которая сложилась вокруг этого препарата, читайте в материале От отрицания до признания. Как AstraZeneca стала "врагом номер один".