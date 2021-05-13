Израиль имеет право защищаться: Байден поговорил с Нетаньяху

Джо Байден. Фото: REUTERS/JRB

Президент Соединенных Штатов Джо Байден оптимистично настроен в отношении сроков завершения очередного витка войны между Израилем и Палестиной – он считает, что конфликт скоро закончится.

Об этом Байден заявил после телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает Reuters.

"Я ожидаю и надеюсь, что это закончится как можно быстрее, но Израиль имеет право защищаться", - заявил он репортерам в Белом доме.

Байден не объяснил причин своего оптимизма, но отметил, что его команда по национальной безопасности часто контактирует с коллегами в Израиле, Египте, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах в попытках добиться разрешения конфликта.

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В заявлении Белого дома по переговорам Байдена и Нетаньяху говорится, что Байден осудил ракетные атаки ХАМАС и других группировок по Израилю и "выразил непоколебимую поддержку безопасности Израиля и его законного права защищать себя и свой народ".

Согласно заявлению, лидеры двух стран договорились поддерживать личную связь в ближайшие дни и о тесных консультациях между своими командами.

Напомним, накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что за атаки на израильские города палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" "заплатят кровью". Израиль уже уничтожил десятки террористов и их объектов и намерен продолжать наступление.