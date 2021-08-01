Израиль, США и Британия обвинили Иран в атаке на нефтяной танкер, обещают наказать

Израиль США и Британия обсуждают ответ на нападение беспилотников на нефтяной танкер Израиля у Омана, в результате которого погибли два человека

Нафтали Беннет и Энтони Блинкен пригрозили Ирану из-за нападения на танкер / коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт обвинил Иран в атаке на израильский нефтяной танкер Mercer Streetу у берегов Омана, в результате которой погибли два человека. Его обвинения поддержали в США и Великобритании.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Израильские и американские официальные лица предполагают, что нападение произошло при помощи беспилотных летательных аппаратов, которые врезались в корабль.

В Иране свою причастность отрицают, называя обвинения "безосновательными".

"Я вижу, что Иран трусливо пытается уйти от ответственности за инцидент. Они отрицают это. Я говорю это окончательно: Иран стоит за атакой на судно", – заявил Беннетт в начале еженедельного заседания Кабинета министров в воскресенье.

По словам премьера Израиля, вину Ирана подтверждают материалы разведки.

"Мы ожидаем, что международное сообщество даст понять Ирану, что он совершил серьезную ошибку. В любом случае мы знаем, как донести это послание до Ирана по-своему", – подчеркнул он.

Позже на сайте Госдепа появилось заявление госсекретаря Энтони Блинкена, в котором говорится, что США уверены в причастности Ирана к нападению на израильский танкер и сейчас проводят консультации с партнерами для "соответствующего ответа".

"Нет оправдания этой атаке, которая следует за серией атак и другого агрессивного поведения. Эти действия угрожают свободе судоходства по этому жизненно важному водному пути, международному судоходству и торговле..." – в частности говорится в заявлении.

Британия также заявила, что уже работает с международными партнерами над ответом на иранскую атаку на израильский танкер.

"Мы считаем, что это нападение было преднамеренным, целенаправленным и явным нарушением международного права Ираном... Иран должен прекратить такие нападения", – говорится в заявлении британского МИД.

Что произошло

В результате нападения в четверг ночью у берегов Омана на нефтяной танкер Mercer Street, которым управляет лондонская компания Zodiac Maritime, принадлежащая израильскому магнату Эялю Оферу, погибли два члена экипажа корабля – британец и гражданин Румынии.

Это первая известная смертельная атака после нескольких лет нападений на коммерческие судна в регионе, связанные с напряженностью в отношениях с Ираном из-за разорванной ядерной сделки.

Следует отметить, что атаки на танкеры не редкость в последнее время:

В апреле у берегов Сирии предположительно беспилотниками был атакован иранский нефтяной танкер , стоящий у портового города Банияс, в результате погибло по меньшей мере три человека.

, стоящий у портового города Банияс, в результате погибло по меньшей мере три человека. В марте в Аравийском море у берегов эмирата Фуджейра в ОАЭ неизвестные осуществили ракетную атаку на израильское торговое судно .

. Еще ранее Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по грузовому кораблю Израиля в Аравийском море.