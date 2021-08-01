Ізраїль, США та Британія звинуватили Іран у атаці на нафтовий танкер, обіцяють покарати

Ізраїль США і Британія обговорюють відповідь на напад безпілотників на нафтовий танкер Ізраїлю біля Омана, в результаті якого загинули дві людини

Нафталі Беннет і Ентоні Блінкен пригрозили Ірану через напад на танкер / колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт звинуватив Іран у атаці на ізраїльський нафтовий танкер Mercer Streetу біля берегів Оману, в результаті якої загинули двоє людей. Його звинувачення підтримали в США і Великій Британії.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Ізраїльські та американські офіційні особи припускають, що напад стався за допомогою безпілотних літальних апаратів, які врізалися в корабель.

В Ірані свою причетність заперечують, називаючи звинувачення "безпідставними".

"Я бачу, що Іран боягузливо намагається уникнути відповідальності за інцидент. Вони заперечують це. Я говорю це остаточно: Іран стоїть за атакою на судно", – заявив Беннетт на початку щотижневого засідання Кабінету міністрів у неділю.

За словами прем'єра Ізраїлю, вину Ірану підтверджують матеріали розвідки.

"Ми очікуємо, що міжнародне співтовариство дасть зрозуміти Ірану, що він зробив серйозну помилку. У будь-якому випадку ми знаємо, як донести це послання до Ірану по-своєму", – підкреслив він.

Пізніше на сайті Держдепу з'явилася заява держсекретаря Ентоні Блінкена, в якій йдеться, що США впевнені в причетності Ірану до нападу на ізраїльський танкер і зараз проводять консультації з партнерами для "адекватної відповіді".

"Немає виправдання цій атаці, яка слідує за серією атак та іншої агресивної поведінки. Ці дії загрожують свободі судноплавства на цьому життєво важливому водному шляху, міжнародному судноплавству і торгівлі..." – зокрема йдеться в заяві.

Британія також заявила, що вже працює з міжнародними партнерами над відповіддю на іранську атаку на ізраїльський танкер.

"Ми вважаємо, що цей напад був навмисним, цілеспрямованим і явним порушенням міжнародного права Іраном... Іран повинен припинити такі напади", – йдеться в заяві британського МЗС.

Що сталося

В результаті нападу у четвер вночі біля берегів Оману на нафтовий танкер Mercer Street, яким керує лондонська компанія Zodiac Maritime, що належить ізраїльському магнату Еялю Оферу, загинули два члени екіпажу корабля – британець і громадянин Румунії.

Це перша відома смертельна атака після кількох років нападів на комерційні судна в регіоні, пов'язані з напруженістю у відносинах з Іраном через розірвану ядерну угоду.

Слід зазначити, що атаки на танкери не рідкість останнім часом:

У квітні біля берегів Сирії імовірно безпілотниками був атакований іранський нафтовий танкер , що стояв біля портового міста Баніяс, у результаті загинуло щонайменше троє людей.

, що стояв біля портового міста Баніяс, у результаті загинуло щонайменше троє людей. У березні в Аравійському морі біля берегів емірату Фуджейра в ОАЕ невідомі здійснили ракетну атаку на ізраїльське торгове судно .

. Ще раніше Збройні сили Ірану завдали ракетного удару по вантажному кораблюІзраїлю в Аравійському морі.