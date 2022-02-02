Как лиса в курятнике: у Байдена жестко ответили на агрессию Путина

Джен Псаки (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки провела аналогию между действиями Кремля и поведением лисы в курятнике. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин заявил об угрозе России со стороны Украины.

Об этом Псаки заявила во время брифинга.

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По ее словам, в указанном контексте Москва напоминает лису, которая с крыши курятника кричит о том, что боится цыплят. Ранее такую аналогию также проводил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Когда вы наблюдаете за тем, как Путин кричит о страхе перед Украиной и украинцами, это не следует интерпретировать как констатацию факта. Мы знаем, кто в этом случае лиса. Мы видели наращивание войск на границе и перекидывание войск в Беларусь", – сказала Псаки.

Спикер Белого дома подчеркнула, что США продолжают искать дипломатическое решение конфликта и будут работать в этом направлении вместе со своими союзниками и партнерами.

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"Наша роль состоит в том, чтобы работать с другими странами по всему миру и держать двери для дипломатии открытыми, потому что, безусловно, все, к чему мы стремимся, — это деэскалация и предотвращение вторжения. Но решение остается за президентом Путиным. У России на границе 100 тысяч военнослужащих; она агрессор", – сказала Псаки.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже отреагировал на сравнение Вашингтона. Он заявил, что традиционно Россию всегда с медведем сравнивали. А Путин, мол, "даже при желании на крышу курятника залезть не может – он слишком большой и тяжелый для этого".

Угроза вторжения РФ в Украину