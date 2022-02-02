Как лиса в курятнике: у Байдена жестко ответили на агрессию Путина

Джен Псаки (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки провела аналогию между действиями Кремля и поведением лисы в курятнике. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин заявил об угрозе России со стороны Украины.
Об этом Псаки заявила во время брифинга.
По ее словам, в указанном контексте Москва напоминает лису, которая с крыши курятника кричит о том, что боится цыплят. Ранее такую аналогию также проводил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Когда вы наблюдаете за тем, как Путин кричит о страхе перед Украиной и украинцами, это не следует интерпретировать как констатацию факта. Мы знаем, кто в этом случае лиса. Мы видели наращивание войск на границе и перекидывание войск в Беларусь", – сказала Псаки.
Спикер Белого дома подчеркнула, что США продолжают искать дипломатическое решение конфликта и будут работать в этом направлении вместе со своими союзниками и партнерами.
"Наша роль состоит в том, чтобы работать с другими странами по всему миру и держать двери для дипломатии открытыми, потому что, безусловно, все, к чему мы стремимся, — это деэскалация и предотвращение вторжения. Но решение остается за президентом Путиным. У России на границе 100 тысяч военнослужащих; она агрессор", – сказала Псаки.
Реакция Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже отреагировал на сравнение Вашингтона. Он заявил, что традиционно Россию всегда с медведем сравнивали. А Путин, мол, "даже при желании на крышу курятника залезть не может – он слишком большой и тяжелый для этого".
Угроза вторжения РФ в Украину
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 109-тысячную армию. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае агрессии РФ может быть оккупирован Харьков, а также допустил возможность войны в Европе.