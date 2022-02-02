Як лисиця у курнику: у Байдена жорстко відповіли на агресію Путіна

Джен Псакі (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Прессекретар Білого дому Джен Псакі провела аналогію між діями Кремля та поведінкою лисиці у курнику. Це сталося після того, як президент РФ Володимир Путін заявив про загрозу Росії з боку України.

Про це Псакі заявила під час брифінгу.

Реклама

За її словами, у зазначеному контексті Москва нагадує лисицю, яка з даху курника кричить про те, що боїться курчат. Раніше таку аналогію також проводив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Коли ви спостерігаєте за тим, як Путін кричить про страх перед Україною та українцями, це не слід інтерпретувати як констатацію факту. Ми знаємо, хто в цьому випадку лисиця. Ми бачили нарощування військ на кордоні та перекидання військ у Білорусь" – сказала Псакі.

Спікер Білого дому наголосила, що США продовжують шукати дипломатичне вирішення конфлікту та працюватимуть у цьому напрямку разом зі своїми союзниками та партнерами.

Реклама

"Наша роль полягає в тому, щоб працювати з іншими країнами по всьому світу і тримати двері для дипломатії відчиненими, тому що, безумовно, все, чого ми прагнемо, – це деескалація та запобігання вторгненню. Але рішення залишається за президентом Путіним. У Росії на кордоні 100 тисяч військовослужбовців; вона агресор" – сказала Псакі.

Реакція Кремля

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков уже відреагував для порівняння Вашингтона. Він заявив, що традиційно Росію завжди з ведмедем порівнювали. А Путін, мовляв, "навіть за бажання на дах курника залізти не може – він надто великий і важкий для цього".

Загроза вторгнення РФ в Україну