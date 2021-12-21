Катастрофа MH17: в суде точно установили, чем был сбит самолет на Донбассе

Не было найдено никаких следов, указывающих на то, что было использовано другое оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

Следствие по делу крушения самолета Boeing рейса MH17 над Донбассом пришло к выводу, что воздушное судно было сбито зенитно-ракетным комплексом "Бук". Об этом сообщила прокурор Манон Риддербекс, пишет в Twitter журналистка De Telegraaf Саския Беллеман.

"Не было найдено никаких следов, указывающих на то, что было использовано другое оружие. Следствие пришло к выводу, что 17 июля 2014 года рейс MH17 был сбит ракетой "Бук", которая была запущена со стороны Первомайского", – зачитала прокурор обвинительный акт.

Она отметила, на то, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", указывают характер повреждений воздушного судна, экспертиза фрагментов и поражающих элементов, а также перехваченные телефонные разговоры обвиняемых.

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