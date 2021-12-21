Катастрофа MH17: у суді точно встановили, чим було збито літак на Донбасі

Не було знайдено жодних слідів, що вказували на те, що було використано іншу зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

Слідство у справі аварії літака Boeing рейсу MH17 над Донбасом дійшло висновку, що повітряне судно було збите зенітно-ракетним комплексом "Бук". Про це повідомила прокурор Манон Ріддербекс, пише у Twitter журналістка De Telegraaf Саскія Беллеман.

"Не було знайдено жодних слідів, що вказували б на те, що було використано іншу зброю. Слідство дійшло висновку, що 17 липня 2014 року рейс MH17 був збитий ракетою "Бук", яку було запущено з боку Первомайського", – зачитала прокурор обвинувальний акт.

Вона зазначила, на те, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", вказують характер пошкоджень повітряного судна, експертиза фрагментів і вражаючих елементів, а також перехоплені телефонні розмови обвинувачених.

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