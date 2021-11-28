Каждый пятый авиапассажир из Африки заражен Omicron: итог тестирования в Нидерландах

Авиасообщение опять закрывается / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Власти Нидерландов сообщили неутешительные результаты исследования на предмет заражения новым штаммом коронавируса Omicron пассажиров двух последних рейсов из стран Африки, прибывших до ввода запрета на такие полеты. Эти результаты свидетельствуют, что Omicron распространяется еще быстрее предыдущих мутаций коронавируса.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Ситуация в Нидерландах

Министерство здравоохранения Нидерландов сообщило, что у 13 граждан прибывших в пятницу из стран Африки выявили новый штамм коронавируса, вызывающего COVID-19. Анализы были взяты у 61 человека, прилетевшего на двух последних рейсах из Африки. Результаты анализов всех этих людей пока неизвестны, поэтому количество заразившихся "Омикроном" может увеличиться.

Все пассажиры помещены в условия изоляции.

Ситуация в мире