Кожен п'ятий авіапасажир з Африки заражений Omicron: результат тестування в Нідерландах

Авіасполучення знову закривається / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Влада Нідерландів повідомила невтішні результати дослідження щодо зараження новим штамом коронавірусу Omicron пасажирів двох останніх рейсів з країн Африки, які прибули до введення заборони на такі польоти. Ці результати свідчать, що Omicron поширюється ще швидше за попередні мутації коронавірусу.
Про це повідомляє агентство Associated Press.
Ситуація у Нідерландах
Міністерство охорони здоров'я Нідерландів повідомило, що у 13 громадян, які прибули в п'ятницю з країн Африки, виявили новий штам коронавірусу – збудника COVID-19. Аналізи було взято у 61 людини – пасажирів двох останніх рейсів з Африки. Результати аналізів усіх цих людей поки що невідомі, тому кількість інфікованих "Омікроном", може збільшитися.
Усі пасажири вміщені в умови ізоляції.
Ситуація у світі
- Варіант коронавірусу B.1.1.529, вперше виявлений у Ботсвані та ПАР, отримав назву "Омікрон". Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) надала йому статус "викликає занепокоєння" (VOC).
- Підтверджені випадки нового варіанту COVID-19 вже є в Ізраїлі, Гонконгу, Австралії – всього через кілька днів після того, як було оголошено про виявлення нової, більш небезпечної мутації коронавірусу в Південній Африці.
- Влада Ізраїлю вдалася до найжорсткіших заходів – увечері в суботу, 27 листопада, було ухвалено рішення про тимчасове закриття кордонів для більшості іноземних громадян. Також введено обов'язковий карантин у готелях для ізраїльтян, які повертаються з 50 "червоних" африканських країн.
- У Великій Британії виявлено двох людей, які заразилися Omicron. Як повідомляє Бі-Бі-Сі, у суботу на екстреній пресконференції прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосив про тимчасове (поки що на три тижні) посилення протиепідемічних заходів.
- У Німеччині Національна академія наук "Леопольдіна" рекомендувала найближчими днями повернути до країни обмеження на соціальні контакти – оголосити локдаун.
- Через появу Omicron, більш стійкого до вакцин, Європейський центр з профілактики та контролю захворювань порекомендував урядам ввести бустерну дозу для осіб у віці від 40 років.
- Австрія стала першою країною в ЄС, в якій вакцинація від коронавірусу стала обов'язкова для всіх громадян. Також у країні вводиться повний національний локдаун.
- Вранці 28 листопада Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США заявило, що Омікрон-штам більш заразний проти інших варіантів коронавірусу.