Кожен п'ятий авіапасажир з Африки заражений Omicron: результат тестування в Нідерландах

Авіасполучення знову закривається / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Влада Нідерландів повідомила невтішні результати дослідження щодо зараження новим штамом коронавірусу Omicron пасажирів двох останніх рейсів з країн Африки, які прибули до введення заборони на такі польоти. Ці результати свідчать, що Omicron поширюється ще швидше за попередні мутації коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

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Ситуація у Нідерландах

Міністерство охорони здоров'я Нідерландів повідомило, що у 13 громадян, які прибули в п'ятницю з країн Африки, виявили новий штам коронавірусу – збудника COVID-19. Аналізи було взято у 61 людини – пасажирів двох останніх рейсів з Африки. Результати аналізів усіх цих людей поки що невідомі, тому кількість інфікованих "Омікроном", може збільшитися.

Усі пасажири вміщені в умови ізоляції.

Ситуація у світі