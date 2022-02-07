Конец эпохи: Назарбаева лишили политического влияния в Казахстане

Токаев отстранил Назарбаева с ключевых постов / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в конституцию государства, чем лишил своего предшественника Нурсултана Назарбаева ряда властных полномочий.
Документ, в частности, отменяет пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана, сообщает zakon.kz.
Кроме того, отменена норма конституционного закона "О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы", предусматривающая согласование разрабатываемых инициатив по основным направлениям внутренней и внешней политики государства с Назарбаевым.
Данный закон вносит поправки в конституционные законы "О первом президенте РК – Елбасы", "Об Ассамблее народа Казахстана" и "О Совете безопасности РК".
Назарбаев лишился власти в результате протестов
- В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим чрезвычайного положения в трех регионах.
- Однако протесты в Казахстане переросли в кровавые столкновения со стрельбой.
- Протесты сопровождались сносом памятников первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву.
- 5 января Токаев позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов.
- Токаев воспользовался нестабильной ситуацией, чтобы сместить Назарбаева и его близких родственников с ключевых постов в государстве.
- 7 января казахские СМИ сообщили, что Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули Казахстан.
- Лишь спустя две недели Нурсултан Назарбаев выпустил видеообращение, в котором заявил, что не покидал страну. Елбасы сообщил, что сегодня является пенсионером и находится на заслуженном отдыхе.
30 лет у власти
Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном с 1989 по 2019 год.
В 1990-91 Назарбаев был президентом Казахской ССР, затем пять раз избирался главой Республики Казахстан. Его полномочия были продлены в результате референдума.
Назарбаев – носитель официального титула первого президента Республики Казахстан — Елбасы (Лидера нации).
После ухода с президентского поста в 2019 году Назарбаев сохранял посты главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан", а также оставался членом Конституционного совета Казахстана.