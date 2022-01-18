"Я пенсионер и никуда не уезжал": первое заявление Назарбаева после "исчезновения"

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал информацию о том, что он якобы бежал с семьей из страны во время массовых протестов.
Это первое за две недели обращение экс-президента.
"В 2019 году я передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал", – сказал он.
Также Назарбаев развеял слухи о том, что у него и нынешнего президента Казахстана возник конфликт.
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"Никакого конфликта или противостояния в стране нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", – отметил он.
История с исчезновением Назарбаева
5 января в Талдыкоргане толпа митингующих пыталась снести памятник экс-президенту Нурсултану Назарбаеву.
7 января издание Orda.kz сообщило, что Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули Казахстан, а в стране остался только старший брат Назарбаева – Болат.
Протесты в Казахстане
- В начале января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе на западе Казахстана — вышли с протестами против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ.
- Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации.
- Протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен. Токаев выступил с обращением к нации.