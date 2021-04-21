Лечиться можно будет дома: в Британии разрабатывают таблетки от коронавируса

Как прогнозирует Джонсон, препарат может стать третьим методом защиты против COVID-19, наряду с вакцинацией и массовым тестированием

Уже к осени этого года могут появиться первые в мире таблетки для лечения COVID-19 в домашних условиях.

О разработке сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает BBC News.

По его словам, этот препарат сможет помочь бороться с третьей волной болезни, которую прогнозируют эксперты в области здравоохранения.

"Мы должны, насколько это возможно, научиться жить с этой болезнью, как мы живем с другими болезнями", — добавил премьер-министр.

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Джонсон предположил, что противовирусные препараты могут стать третьим методом защиты против COVID-19, наряду с вакцинацией и массовым тестированием.

Как мы писали, в Великобритании уже более 10 млн человек получили две дозы вакцины от коронавируса – почти каждый пятый взрослый человек.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения продлила на три месяца режим международной чрезвычайной ситуации.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что по всему миру пациенты уже получили 780 млн доз вакцины от коронавируса. Однако существует большой дисбаланс между темпами вакцинации в богатых и бедных странах.