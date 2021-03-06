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В Европе разрешили американский "коктейль" для лечения COVID-19

6 марта, 21:48

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Препарат являет собой синтетические копии белков, борющихся с инфекциями

Европейский регулятор в области лекарственных средств заявил, что комбинацию антител американской фармкомпании Eli Lilly можно использовать для лечения пациентов с COVID-19, которые не нуждаются в кислородной поддержке, однако подвержены высокому риску развития тяжелого заболевания.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

Европейское агентство по лекарственным средствам (European Medicines Agency – EMA) заявило, что теперь эта рекомендация может использоваться в качестве руководства в отдельных европейских странах по возможному использованию комбинации бамланивимаба (bamlanivimab) и этесевимаба (etesevimab), прежде чем будет дано более широкое одобрение.

Лекарства в "коктейле", вводимом через капельницу, относятся к классу препаратов, известных как моноклональные антитела, которые представляют собой синтетические копии белков, борющихся с инфекциями, которые естественным образом вырабатываются человеческим организмом.

EMA сообщило, что, хотя результаты показали, что комбинация уменьшила количество вируса, присутствующего в задней части носа и горла, оставалась некоторая неопределенность в отношении преимуществ использования одного лишь бамланивимаба. Однако регулятор не исключил возможность монотерапии.

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"С точки зрения безопасности, большинство побочных эффектов были легкими или умеренными; однако реакции, связанные с инфузией (включая аллергические реакции), вероятны, и их следует контролировать", – говорится в сообщении EMA.

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Результаты также показали, что комбинация и монотерапия привели к меньшему количеству обращений к врачу по поводу коронавируса.

Комбинация получила разрешение на экстренное использование в США в феврале после того, как последнее испытание показало, что совместные методы лечения помогли снизить риск госпитализации и смерти пациентов с COVID-19 на 70%.

Напомним, в Словакии больных COVID-19 лечат препаратом от вшей. Как оказалось, лекарство ивермектин показало свою эффективность в борьбе с новым коронавирусом.

Также сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп уверял, что отлично себя чувствовал после курса приема противомалярийного препарата гидроксихлорохина в качестве профилактики коронавируса.

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Впрочем, это не уберегло его от заражения коронавирусом, при этом во время болезни он принимал экспериментальный препарат регенерон.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ЕС лечение коктейль коронавирус лекарство фармкомпания Eli Lilly

Источник: Сегодня

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