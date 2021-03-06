У Європі дозволили американський "коктейль" для лікування COVID-19

Препарат являє собою синтетичні копії білків, що борються з інфекціями

Європейський регулятор в області лікарських засобів заявив, що комбінацію антитіл американської фармкомпанії Eli Lilly можна використовувати для лікування пацієнтів з COVID-19, які не потребують кисневої підтримки, однак схильні до високого ризику розвитку важкого захворювання.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Європейська агенція з лікарських засобів (European Medicines Agency – EMA) заявила, що тепер цю рекомендацію можна використовувати як керівництво в окремих європейських країнах щодо можливого використання комбінації бамланівімаба (bamlanivimab) і етесевімаба (etesevimab), перш ніж буде дано більш широке схвалення.

Ліки в "коктейлі", що вводиться через крапельницю, відносяться до класу препаратів, відомих як моноклональні антитіла, які представляють собою синтетичні копії білків, що борються з інфекціями, які природним чином виробляються людським організмом.

EMA повідомила, що, хоча результати показали, що комбінація зменшила кількість вірусу, присутнього в задній частині носа і горла, залишалася певна невизначеність стосовно переваг використання одного лише бамланівімаба. Однак регулятор не виключив можливість монотерапії.

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"З точки зору безпеки, більшість побічних ефектів були легкими або помірними; однак реакції, пов'язані з інфузією (включаючи алергічні реакції), ймовірні, і їх слід контролювати", – йдеться в повідомленні EMA.

Результати також показали, що комбінація і монотерапія привели до меншої кількості звернень до лікаря щодо коронавірусу.

Комбінація отримала дозвіл на екстрене використання в США в лютому після того, як останнє випробування показало, що спільні методи лікування допомогли знизити ризик госпіталізації та смерті пацієнтів з COVID-19 на 70%.

Нагадаємо, в Словаччині хворих на COVID-19 лікують препаратом від вошей. Як виявилося, ліки івермектин показав свою ефективність в боротьбі з новим коронавірусом.

Також повідомлялося, що колишній президент США Дональд Трамп запевняв, що чудово почувався після курсу прийому протималярійного препарату гідроксихлорохіну для профілактики коронавірусу.

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Втім, це не вберегло його від зараження коронавірусом, при цьому під час хвороби він приймав експериментальний препарат регенерон.

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