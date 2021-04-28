Один из "отцов" препарата Comirnaty считает, что самое позднее к августу передача вируса в Европе прекратится – что еще надо знать

В течение трех-четырех месяцев Европа может добиться коллективного иммунитета (то есть наличия антител у 70% населения), уверен глава немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Сахин.

Об этом сообщает Associated Press.

"Европа достигнет коллективного иммунитета в июле, самое позднее к августу", – считает Сахин.

При этом он предупредил, что коллективный иммунитет не будет включать детей, потому что пока вакцину Comirnaty одобрили для применения только на людях в возрасте 16 лет и старше.

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Кроме того, по его словам, тем, кто уже прошел полный курс иммунизации (для вакцины Pfizer/BioNTech это две дозы), со временем понадобится ревакцинация, потому что иммунный ответ на Comirnaty ослабевает – за 6 месяцев эффективность препарата снижается с 95% до примерно 91%.

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"Соответственно, нам нужна третья инъекция, чтобы снова вернуть почти 100-процентную защиту, которую предоставляет вакцина", – сказал Сахин.

Он считает, что третья доза вакцины понадобится иммунизированным людям через 9–12 месяцев после первой, а после этого – по одному уколу каждые 12-18 месяцев.

Также глава BioNTech уверяет, что лабораторные тесты на более чем 30 мутировавших штаммах коронавируса показали, что вакцина Comirnaty вызывает хороший иммунный ответ против почти всех из них.

Напомним, ранее в этом месяце директор Pfizer Альберт Бурла тоже подтвердил необходимость ежегодной ревакцинации разработанным с BioNTech препаратом.

Однако во Всемирной организации здравоохранения пока что не рекомендуют вводить три дозы препарата Pfizer/BioNTech.

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