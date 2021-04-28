В течение трех-четырех месяцев Европа может добиться коллективного иммунитета (то есть наличия антител у 70% населения), уверен глава немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Сахин.
Об этом сообщает Associated Press.
"Европа достигнет коллективного иммунитета в июле, самое позднее к августу", – считает Сахин.
При этом он предупредил, что коллективный иммунитет не будет включать детей, потому что пока вакцину Comirnaty одобрили для применения только на людях в возрасте 16 лет и старше.
Читайте также: Люди, которые нас спасут: история супругов-иммунологов, создавших вакцину от COVID-19
Кроме того, по его словам, тем, кто уже прошел полный курс иммунизации (для вакцины Pfizer/BioNTech это две дозы), со временем понадобится ревакцинация, потому что иммунный ответ на Comirnaty ослабевает – за 6 месяцев эффективность препарата снижается с 95% до примерно 91%.
"Соответственно, нам нужна третья инъекция, чтобы снова вернуть почти 100-процентную защиту, которую предоставляет вакцина", – сказал Сахин.
Он считает, что третья доза вакцины понадобится иммунизированным людям через 9–12 месяцев после первой, а после этого – по одному уколу каждые 12-18 месяцев.
Также глава BioNTech уверяет, что лабораторные тесты на более чем 30 мутировавших штаммах коронавируса показали, что вакцина Comirnaty вызывает хороший иммунный ответ против почти всех из них.
Напомним, ранее в этом месяце директор Pfizer Альберт Бурла тоже подтвердил необходимость ежегодной ревакцинации разработанным с BioNTech препаратом.
Однако во Всемирной организации здравоохранения пока что не рекомендуют вводить три дозы препарата Pfizer/BioNTech.
Новости на эту же тему: