Люди, которые нас спасут: история супругов-иммунологов, создавших вакцину от COVID-19

"Сегодня" запускает серию материалов о людях, которые спасут мир от COVID-19. И первые среди них, о ком мы расскажем, – Угур Шахин и Озлем Тюречи.
Наверняка вы слышали о вакцине от коронавируса Pfizer / BioNTech – первой вакцине, которую одобрили в Великобритании и намерены зарегистрировать в ЕС. Ее создали Угур Шахин и его жена Озлем Тюречи.
Что о них известно
Супруги Угур Шахин и Озлем Тюречи – ученые-иммунологи, соучредители немецкой компании BioNTech, которая вместе с американской корпорацией Pfizer создала вакцину от COVID-19.
Компании BioNTech Угур Шахин и Озлем Тюречи основали в 2008 году. Перед пандемией BioNTech исследовала индивидуальные методы лечения рака, основанные на свойствах иммунной системы. Сейчас Шахин – гендиректор компании, владеющей 18% акций, он входит в десятку самых богатых немцев. А Озлем Тюречи – главный врач фирмы.
В конце января Угур Шахин прочитал одну из первых научных публикаций о вспышке коронавируса в Ухане и сразу же пришел к выводу, что это не локальная, а глобальная проблема, а значит, понадобится вакцина. Ученые приступили к работе над тем, что они назвали Project Lightspeed (проект "Скорость света"). Дело в том, что от разработки до тестирования на людях и массового производства проходит десять лет. Угур Шахин и Озлем Тюречи поставили задачу создать вакцину за 10 месяцев.
Главное достижение – первая вакцина от коронавируса
Pfizer / BioNTech – вакцина-рекордсмен, которая прошла путь от замысла до широкого внедрения всего за 10 месяцев.
Результаты испытаний показали, что вакцина эффективна на 90 процентов; чуть позже, когда в анализ включили большее число переболевших, Pfizer / BioNTech повысили эту оценку до 95 процентов. Это самый высокий показатель из всех вакцин, которые на сегодняшний день разрабатываются.
А уникальная стратегия создания вакцины заключается в том, что компания разработала сразу четыре различные экспериментальные вакцины против COVID-19, тем самым повысив свои шансы найти эффективный прототип.
Для производства вакцины выбрали новую технологию иммунизации на основе матричной РНК. Матричная РНК выступает в роли посредника, поставляя в организм человека генетическую информацию, – а производят вакцину человеческие клетки фактически самостоятельно.
Что Угур Шахин и Озлем Тюречи говорили о COVID-19
Июнь 2020-го:
Сентябрь 2020-го:
Угур Шахин
сооснователь компании BioNTech
Я абсолютно уверен, что вакцина позволит снизить передачу вируса от человека к человеку – возможно, не на 90%, может, на 50% – но мы не должны забывать, что даже это может привести к резкому сокращению распространения пандемии.
Ноябрь 2020-го:
Угур Шахин
сооснователь компании BioNTech
У нас будет тяжелый зимний сезон. Но я ожидаю, что к концу лета уровень вакцинации составит от 60 до 70 процентов. И если мы доберемся до этого, в следующем году у нас будет обычная осень и зима.
Ноябрь 2020-го:
Озлем Тюречи
сооснователь компании BioNTech
Мы не хотим никого убеждать делать прививки. Я предпочитаю метод США, когда каждый может принять свое решение.
Почему они нас спасут
Угур Шахин и Озлем Тюречи создали первую вакцину, которую уже начали применять. Первой одобрила вакцину Великобританияи заказала первую партию – 40 млн доз для 20 млн человек. Вакцинация населения началась 8 декабря – первыми ее проходят пожилые люди и подопечные учреждений закрытого типа.
Это позволит начать вакцинацию от коронавируса раньше, чем ожидалось. Например, Всемирная организация здравоохранения прежде заявляла, что первая доступная вакцина появится не раньше весны.
Теперь Всемирная организация здравоохраненияхочет включить вакцину Pfizer / BioNTech в список препаратов для применения в экстренных случаях при коронавирусе. Это поможет внести вакцину в "экстренный" список ВОЗ в ускоренном режиме, а также упростит процедуру регистрации и закупки вакцины другими странами.
Отметим, Украина может рассчитывать на использование вакцины Pfizer / BioNTech. Но когда начнутся поставки, пока неизвестно.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, правительство провело переговоры с COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам от COVID-19), согласно которым наша страна должна получить до 8 млн доз. Вероятно, это произойдет в конце первого – начале второго квартала 2021 года (апрель – сентябрь).
Также мы писали о том, что основатель Microsoft Билл Гейтс заявил: после пандемии коронавируса мир ожидают кардинальные изменения. К слову, недавно Гейтс сравнил с нудистами людей, которые отказываются носить маски.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
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Озлем Тюречи
сооснователь компании BioNTech
Пока мРНК не существуют одобренной вакциной или классом лекарств. Но это технология, которая существует уже 20 лет. И в клинических испытаниях, в дополнение к симптомам инфекционных заболеваний, она была использована против рака в течение года. И так, механически, то, чего вы хотите добиться с помощью вакцины – это вакцинировать человека, чтобы иммунная система увидела некоторые части вируса или ослабленную форму вируса и поняла, против которых белковых структур она разовьет иммунитет.