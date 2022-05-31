Лидеры ЕС частично запретили импорт нефти из РФ и отключили "Сбербанк" от SWIFT

Лидеры Европейского Союза договорились о частичном запрете импорта нефти из Российской Федерации.

Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

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"Это немедленно покрывает более 2/3 импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", — написал Мишель в Twitter.

Кроме того, пакет санкций включает:

отключение крупнейшего российского банка "Сбербанка" от SWIFT;

блокирование трансляции трех государственных вещателей России в ЕС;

расширение списка российских подсанкционных лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

Также Мишель прокомментировал блокировку украинского зерна.

"Не санкции, а ваша война в Украине препятствует судоходству и ставит под угрозу продовольственную безопасность. Более 20 миллионов тонн зерна заблокированы вашими минами и вашей войной. Нам нужно остановить войну и восстановить глобальные цепочки поставок продовольствия", — отметил Мишель.

С РФ не снимут санкции

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс заявила, что страны-союзники не должны допустить отмены санкций против Российской Федерации, которые были введены из-за агрессии против Украины.

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Трасс обвинила президента РФ Владимира Путина в том, что он требует выкуп за разблокировку зерна, находящегося в портах Украины.

"Это совершенно ужасно, что Путин пытается требовать выкуп, и он, по существу, использует (для этого) голод и отсутствие продовольствия среди беднейших людей по всему миру. Мы просто не можем позволить этому случиться. Путин должен разблокировать украинское зерно", — отметила Трасс.

Она подчеркнула, что нельзя допустить никакой отмены санкций, никакого "умиротворения, которое просто сделает Путина сильнее в долгосрочной перспективе".

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